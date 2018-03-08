Ирина Розанова раскрыла причины своего одиночества
Ирина Розанова получила в коротком сериале «Девичник» одну из главных ролей. Совсем скоро состоится премьера нового проекта. Актриса пообщалась с журналистами и поведала интересные истории из личной жизни, отношениях с экс-возлюбленными и раскрыла причины своего нынешнего одиночества.
В настоящее время сердце 56-летней звезды телеэкранов свободно. Однако ранее у Розановой были отношения с Евгением Каменьковичем, Григорием Беленьким и Тимуром Вайнштейном. Также у артистки были романы с режиссерами Дмитрием Месхиевым и Бахтияром Худойназаровым. Актриса призналась, что не сожалеет о прошлых этапах своего жизненного пути.
Ирина Розанова объяснила, что ее браки не удалось сохранить, по всей вероятности, из-за того, что она была больше другом для своих супругов, чем женой. Также актриса призналась, что не привыкла говорить слово «дай». Деньги для артистки были чем-то вроде гостей, которые приходят и уходят.
Телезвезда рассказала о том, что сохранила дружеские отношения с бывшими избранниками. Однако также Розанова сообщила, что могла бы снова влюбиться. В то же время одиночество не пугает знаменитость. Актриса поведала о том, что может с удовольствием находиться дома одна и устраивать себе отдых.
В настоящее время сердце 56-летней звезды телеэкранов свободно. Однако ранее у Розановой были отношения с Евгением Каменьковичем, Григорием Беленьким и Тимуром Вайнштейном. Также у артистки были романы с режиссерами Дмитрием Месхиевым и Бахтияром Худойназаровым. Актриса призналась, что не сожалеет о прошлых этапах своего жизненного пути.
Ирина Розанова объяснила, что ее браки не удалось сохранить, по всей вероятности, из-за того, что она была больше другом для своих супругов, чем женой. Также актриса призналась, что не привыкла говорить слово «дай». Деньги для артистки были чем-то вроде гостей, которые приходят и уходят.
Телезвезда рассказала о том, что сохранила дружеские отношения с бывшими избранниками. Однако также Розанова сообщила, что могла бы снова влюбиться. В то же время одиночество не пугает знаменитость. Актриса поведала о том, что может с удовольствием находиться дома одна и устраивать себе отдых.
Автор: Элана Ал-Лами