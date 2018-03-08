Смартфон Samsung Galaxy A7 рухнул в цене почти в два раза
Стало известно о падении цен на Samsung модели Galaxy A7. Так, около года назад ценовой показатель в России составлял 32,9 тысяч рублей, а сейчас он снизился до 20 тыс.руб.
Как отметили производители, имеются в виду модели, сертифицированные для продажи в РФ. Для них предусматривается гарантия производителя с двухлетним сроком. На выбор потребителя предоставляются вариации с золотистой, голубой и черной расцветками. Модель предполагает наличие функции защиты от воды, согласно стандарту IP68, что позволяет погружать устройство в воду на максимальную глубину (2 метра), не опасаясь за его повреждение, на один час.
Оснащение Galaxy A7 (2017) подразумевает присутствие 5,7-дюймового Super AMOLED-экрана с 1920 на 1080 пикселей, восьмиядерного процессора Exynos 7880, графику Mali-T830MP3, 3 и 32 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, аккумуляторной батареи на 3600 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки Fast Charge.
Владельцы A7 также помимо этого смогут воспользоваться такими платежными системами, как Google Pay и Samsung Pay, полноценно работающих на территории России. Более того, предоставляется поддержка технологии Always-On Display с отображением на экране в постоянном режиме времени, уведомлений и прочих данных без большой нагрузки на аккумуляторную батарею.
Как отметили производители, имеются в виду модели, сертифицированные для продажи в РФ. Для них предусматривается гарантия производителя с двухлетним сроком. На выбор потребителя предоставляются вариации с золотистой, голубой и черной расцветками. Модель предполагает наличие функции защиты от воды, согласно стандарту IP68, что позволяет погружать устройство в воду на максимальную глубину (2 метра), не опасаясь за его повреждение, на один час.
Оснащение Galaxy A7 (2017) подразумевает присутствие 5,7-дюймового Super AMOLED-экрана с 1920 на 1080 пикселей, восьмиядерного процессора Exynos 7880, графику Mali-T830MP3, 3 и 32 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, аккумуляторной батареи на 3600 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки Fast Charge.
Владельцы A7 также помимо этого смогут воспользоваться такими платежными системами, как Google Pay и Samsung Pay, полноценно работающих на территории России. Более того, предоставляется поддержка технологии Always-On Display с отображением на экране в постоянном режиме времени, уведомлений и прочих данных без большой нагрузки на аккумуляторную батарею.
Автор: Сёмина Виктория