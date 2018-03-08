В США при попытке скрыться от полиции пьяного водителя сбила его собственная машина
В правоохранительных органах США сообщили, что при попытке скрыться от полиции пьяного водителя сбила его собственная машина. Инцидент произошел в городе Александрия.
Видеозапись происшествия опубликована в Сети. На кадрах видно, как мужчина при попытке сбежать от полицейских выходит из машины, но не переключает коробку передач в положение стоянки. Все заканчивается тем, что автомобиль сбивает нарушителя.
В правоохранительных органах сообщили, что задержанный 36 лет был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него нашли марихуану.
Видео доступно по ссылке.
Видеозапись происшествия опубликована в Сети. На кадрах видно, как мужчина при попытке сбежать от полицейских выходит из машины, но не переключает коробку передач в положение стоянки. Все заканчивается тем, что автомобиль сбивает нарушителя.
В правоохранительных органах сообщили, что задержанный 36 лет был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него нашли марихуану.
Видео доступно по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин