Первые фото Nissan Altima опубликованы в Сети
Первые фотографии японского седана Nissan Altima дебют, которого ожидается на автошоу в Нью-Йорке после 28 марта, опубликованы в Сети. Речь идет о шестом поколении модели.
Судя по снимкам тестового образца, ожидаемый седан получил немалые изменения в экстерьере. Nissan Altima вышел на дорожные тесты уже не в таком плотном камуфляже, поэтому экспертам удалось рассмотреть больше деталей. Семейная модель стала длиннее и крупнее полноразмерного Maxima. Автомобиль получился более презентабельным и мощным.
Коснулись изменения и салона машины. В нем появится большой сенсорный экран для современной информационно-развлекательной системы, расположившийся выше центральной консоли. Дефлекторы для обдува переместились чуть ниже. В целом, салон Nissan Altima после модернизации, стал более современным и стильным.
Ожидается, что седан получит более удлиненную колесную базу, а также полный привод. Что касается силовой установки, то никаких подробностей о ней раздобыть автомобильным шпионам так и не удалось. По инсайдерской информации, новая Altima может получить 4 или 6 цилиндровые агрегаты, взаимодействующие с вариатором CVT, однако эти данные никем и ничем не подтверждены.
Ранее сообщалось, что новый седан представят уже в марте.
Судя по снимкам тестового образца, ожидаемый седан получил немалые изменения в экстерьере. Nissan Altima вышел на дорожные тесты уже не в таком плотном камуфляже, поэтому экспертам удалось рассмотреть больше деталей. Семейная модель стала длиннее и крупнее полноразмерного Maxima. Автомобиль получился более презентабельным и мощным.
Коснулись изменения и салона машины. В нем появится большой сенсорный экран для современной информационно-развлекательной системы, расположившийся выше центральной консоли. Дефлекторы для обдува переместились чуть ниже. В целом, салон Nissan Altima после модернизации, стал более современным и стильным.
Ожидается, что седан получит более удлиненную колесную базу, а также полный привод. Что касается силовой установки, то никаких подробностей о ней раздобыть автомобильным шпионам так и не удалось. По инсайдерской информации, новая Altima может получить 4 или 6 цилиндровые агрегаты, взаимодействующие с вариатором CVT, однако эти данные никем и ничем не подтверждены.
Ранее сообщалось, что новый седан представят уже в марте.
Автор: Нина Лукашева