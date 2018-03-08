Японские ученые советуют витамин D для профилактики рака печени
Японские ученые, изучающие онкологию, на протяжении многих лет следили за изменениями в здоровье добровольцев. Результаты наблюдения заключаются в открытии полезности витамина D, уменьшающего шанс заболеть раком печени.
Сотрудники Национального онкологического центра в Токио исследовали образцы крови у 33 700 человек, которым было от 40 до 69 лет. Они сравнили анализы 16-летней давности и современные показания и пришли к выводу об уменьшении на 20 % вероятности появления злокачественной опухоли на печени при употреблении витамина D. Также была доказана его полезность для усиления костей и в защите от респираторных заболеваний.
Организм чаще всего испытывает нехватку данного элемента с октября по апрель, поэтому в этот период необходимо употреблять 10 мг витамина D каждый день. Нужно больше есть яиц и сардин, которые более насыщенны этим компонентом.
Сотрудники Национального онкологического центра в Токио исследовали образцы крови у 33 700 человек, которым было от 40 до 69 лет. Они сравнили анализы 16-летней давности и современные показания и пришли к выводу об уменьшении на 20 % вероятности появления злокачественной опухоли на печени при употреблении витамина D. Также была доказана его полезность для усиления костей и в защите от респираторных заболеваний.
Организм чаще всего испытывает нехватку данного элемента с октября по апрель, поэтому в этот период необходимо употреблять 10 мг витамина D каждый день. Нужно больше есть яиц и сардин, которые более насыщенны этим компонентом.
Автор: Северов Андрей