Ученые: Космические лучи все сильнее и чаще атакуют жителей Земли
Ученые убеждены, что в последнее время космические лучи все чаще и интенсивнее атакуют жителей Земли. Такие заключения зарубежные исследователи сделали после получения информации, которую передал телескоп CRATER.
Космические лучи достигли такого уровня, который ранее не фиксировался. Теперь они представляют огромную опасность для астронавтов МКС. В связи с этим космонавты будут вынуждены проводить меньше времени в открытом пространстве. Галактические космические лучи представляют собой высокоэнергетические заряженные частицы, которые смешиваются с субатомными частицами. Они оказывают влияние на пассажиров и пилотов самолетов.
Результаты исследований показывают, что космические лучи могут вызывать молнии и влиять на погоду, а также климатические условия в целом. Как считают ученые, они оказывают воздействие на здоровье человека. Причина усиления лучей связано с активной деятельности Солнца. Кроме этого, заметно ослабло магнитное поле планеты, которое выступает защитным полотном от их попадания.
Космические лучи достигли такого уровня, который ранее не фиксировался. Теперь они представляют огромную опасность для астронавтов МКС. В связи с этим космонавты будут вынуждены проводить меньше времени в открытом пространстве. Галактические космические лучи представляют собой высокоэнергетические заряженные частицы, которые смешиваются с субатомными частицами. Они оказывают влияние на пассажиров и пилотов самолетов.
Результаты исследований показывают, что космические лучи могут вызывать молнии и влиять на погоду, а также климатические условия в целом. Как считают ученые, они оказывают воздействие на здоровье человека. Причина усиления лучей связано с активной деятельности Солнца. Кроме этого, заметно ослабло магнитное поле планеты, которое выступает защитным полотном от их попадания.
Автор: Валерия Орлова