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Ученые: Космические лучи все сильнее и чаще атакуют жителей Земли
Ученые убеждены, что в последнее время космические лучи все чаще и интенсивнее атакуют жителей Земли. Такие заключения зарубежные исследователи сделали после получения информации, которую передал телескоп CRATER.


Ученые: Космические лучи все сильнее и чаще атакуют жителей Земли


Космические лучи достигли такого уровня, который ранее не фиксировался. Теперь они представляют огромную опасность для астронавтов МКС. В связи с этим космонавты будут вынуждены проводить меньше времени в открытом пространстве. Галактические космические лучи представляют собой высокоэнергетические заряженные частицы, которые смешиваются с субатомными частицами. Они оказывают влияние на пассажиров и пилотов самолетов.

Результаты исследований показывают, что космические лучи могут вызывать молнии и влиять на погоду, а также климатические условия в целом. Как считают ученые, они оказывают воздействие на здоровье человека. Причина усиления лучей связано с активной деятельности Солнца. Кроме этого, заметно ослабло магнитное поле планеты, которое выступает защитным полотном от их попадания.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 23:57
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