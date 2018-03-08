В честь 8 марта башни московского Кремля взорвались букетами цветов
Сегодня, 8 марта, на башнях Кремля выросли букеты цветов. В этом помогла дополнительная реальность. Соответствующий ролик обнародован на просторах Сети.
Чтобы посмотреть на букеты, красующиеся на башнях Кремля, необходимо установить приложение и навести камеру смартфона на данные объекты. После этого они буквально взрываются весенними цветами.
Сегодня всех женщин с праздником поздравили первые лица государства Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В стороне не остался и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, красота российской столицы является заслугой именно женщин. Он пожелал всем дамам здоровья, благополучия и всегда отличного настроения.
Чтобы посмотреть на букеты, красующиеся на башнях Кремля, необходимо установить приложение и навести камеру смартфона на данные объекты. После этого они буквально взрываются весенними цветами.
Сегодня всех женщин с праздником поздравили первые лица государства Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В стороне не остался и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, красота российской столицы является заслугой именно женщин. Он пожелал всем дамам здоровья, благополучия и всегда отличного настроения.
Автор: Валерия Орлова