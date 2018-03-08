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Беспилотная фура Tesla впервые успешно доставила груз
Беспилотная фура производства американской компании Tesla впервые успешно доставила груз. Об этом событии рассказал основатель фирмы Илон Маск посредством своей страницы в Instagram.

Беспилотная фура Tesla впервые успешно доставила груз

Как уточнил Маск, оснащенные функцией автономного управления фуры произвели доставку аккумуляторов для авто компании Tesla с завода, размещенного в городе Спаркс, Невада. Конечной целью служил конвейер в Фримонте, входящем в состав штата Калифорния. Несмотря на успехи модели, эксперты очень сомневаются, что ее поставят на конвейерное производство ранее 2019 года. Впервые же широким массам грузовик Tesla презентовали еще осенью 2017, после чего фирма успела получить множество заказов от известных брендов.

Как обещал Илон Маск, фура от Tesla сможет при полной загруженности в 36 тонн преодолеть порядка 800 км, притом даже если будет двигаться на максимальной скорости. При этом в основном длина грузовых маршрутов не превышает 250 миль, поэтому путь туда-обратно транспорт сможет осилить без необходимости проводить дополнительную подзарядку.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 15:52
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