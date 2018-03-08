Бывший муж поздравил Анастасию Волочкову с 8 марта огромным букетом белых роз
На своей странице в Instagram танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала фотографию в компании мамы и дочери Арины. Отец девочки Игорь подарил каждой из женщин цветы, а Волочковой – огромный букет роз. Также он организовал праздничный обед.
В комментариях подписчики похвалили мужчину за то, что он не забыл их поздравить с Международным женским днем. Также они поздравили Анастасию Волочкову, ее маму и дочь с праздником. За 40 минут с момента публикации пост набрал более 3 тысяч отметок «Нравится».
Ранее сообщалось, что Волочкова представила поклонникам нового водителя. Предыдущий оказался мошенником.
В комментариях подписчики похвалили мужчину за то, что он не забыл их поздравить с Международным женским днем. Также они поздравили Анастасию Волочкову, ее маму и дочь с праздником. За 40 минут с момента публикации пост набрал более 3 тысяч отметок «Нравится».
Ранее сообщалось, что Волочкова представила поклонникам нового водителя. Предыдущий оказался мошенником.
Автор: Сергей Сидорин