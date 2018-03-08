Ученые: До конца марта на Солнце продлится сезон «антивспышек»
Ученые рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщили о том, что до конца марта на Солнце будет насчитываться сезон «антивспышек». Причиной этому послужит то, что космическому аппарату перекроет видимость Земля почти на месяц.
Устройства категории GOES доставляют на планету сведения о светиле в режиме-онлайн. В настоящее время аппаратура попала в сезон «затмений». Раз за 24 часа Земля будет полностью закрывать Солнце примерно на 60 минут. Астрономам не удается досчитаться свыше сотни вспышек за каждый солнечный цикл. За год это составляет 1% сведений о вспышках.
Подобные паузы в потоке излучения Солнца по плану возникает за год два раза. По словам специалистов, текущий сезон затмений будет продолжаться минимум до конца марта 2018 года.
Напомним, ученые сообщили о том, что магнитные волны способны нагревать Солнце.
Устройства категории GOES доставляют на планету сведения о светиле в режиме-онлайн. В настоящее время аппаратура попала в сезон «затмений». Раз за 24 часа Земля будет полностью закрывать Солнце примерно на 60 минут. Астрономам не удается досчитаться свыше сотни вспышек за каждый солнечный цикл. За год это составляет 1% сведений о вспышках.
Подобные паузы в потоке излучения Солнца по плану возникает за год два раза. По словам специалистов, текущий сезон затмений будет продолжаться минимум до конца марта 2018 года.
Напомним, ученые сообщили о том, что магнитные волны способны нагревать Солнце.
Автор: Элана Ал-Лами