Анастасия Волочкова с топором поздравила женщин с 8 Марта
Необычное поздравление с 8 Марта подарила своим подписчикам Анастасия Волочкова. Фотография балерины с топором и льдом в руках в ее дворе появилась в Instagram.
«Несмотря на лед в купели и снег на улице, мне очень тепло, потому что греет любовь на сердце», - подписала Волочкова свое фото.
Подписчики примы стали активно гадать о дальнейшем развитии событий. Так, некоторые предположили, что она собирается встречать в таком виде своего возлюбленного, другие, напротив, отметили, что таким способом она хочет его за что-то проучить. Были даже версии о том, что ее избранник просто испугался после увиденного и сбежал.
«Несмотря на лед в купели и снег на улице, мне очень тепло, потому что греет любовь на сердце», - подписала Волочкова свое фото.
Подписчики примы стали активно гадать о дальнейшем развитии событий. Так, некоторые предположили, что она собирается встречать в таком виде своего возлюбленного, другие, напротив, отметили, что таким способом она хочет его за что-то проучить. Были даже версии о том, что ее избранник просто испугался после увиденного и сбежал.
Автор: Сёмина Виктория