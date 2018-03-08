На бенчмарке прошел проверку Samsung Galaxy J8
На популярном бенчмарке Geekbench прошел проверку Samsung Galaxy J8 от южнокорейского бренда. Итоги тестирования впоследствии появились на просторах Сети.
Как сообщают инсайдеры, Samsung Galaxy J8 оснастили процессором собственной разработки — Exynos 7870, насчитывающем восемь ядер. Объем ОЗУ устройства составит 3 ГБ, а в качестве ОС следует ожидать Android 8.0 Oreo. Впрочем, о каких-либо других характеристиках указанного девайса разработчиком сведения не предоставляются, однако при этом эксперты прогнозируют, что анонс Samsung Galaxy J8 должен состояться уже в ближайшем будущем. О стоимости данной модели тоже говорить пока рано.
Кроме того, согласно предоставленной информации, в случае проведения одноядерной проверки Galaxy J8 набирает не более 728 баллов, пока при многоядерной процедуре показатель составляет в сумме порядка 3600 баллов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Samsung официально презентовал общественности новую линейку QLED-телевизоров.
Как сообщают инсайдеры, Samsung Galaxy J8 оснастили процессором собственной разработки — Exynos 7870, насчитывающем восемь ядер. Объем ОЗУ устройства составит 3 ГБ, а в качестве ОС следует ожидать Android 8.0 Oreo. Впрочем, о каких-либо других характеристиках указанного девайса разработчиком сведения не предоставляются, однако при этом эксперты прогнозируют, что анонс Samsung Galaxy J8 должен состояться уже в ближайшем будущем. О стоимости данной модели тоже говорить пока рано.
Кроме того, согласно предоставленной информации, в случае проведения одноядерной проверки Galaxy J8 набирает не более 728 баллов, пока при многоядерной процедуре показатель составляет в сумме порядка 3600 баллов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Samsung официально презентовал общественности новую линейку QLED-телевизоров.
Автор: Марина Вебер