Ученые: Рептилии отбрасывали хвосты 289 млн лет назад
Ученым удалось выяснить, что рептилии, обитающие на Земле, могли отбрасывать хвост примерно 289-286 миллионов лет тому назад. Это происходило, когда на них нападал хищник.
В своей научной работе специалисты из Канады проанализировали 70 хвостовых позвонков особей капторинид. Их ученые обнаружили в отложениях Ричардс Спур. Предполагается, что возраст находки составляет 289-286 миллионов лет. Чтобы провести сравнение, ученые сравнили позвонки синапсид и парарептилий.
Исследователи определили, что на хвостовых позвонках капторинид присутствуют так называемые «трещины». Они проявлялись, начиная с шестого хряща. Как предполагают ученые, более молодые рептилии данного подвида легче отбрасывают хвост. Что касается взрослых особей, то, предположительно, «трещины» со временем зарастали.
В ходе проведения научной работы ученые не нашли подобные отличительные особенности на позвонках других рептилий. В результате они пришли к выводу, что капториниды в то время могли быть единственным, кто в случае нападения мог отбрасывать хвост.
В своей научной работе специалисты из Канады проанализировали 70 хвостовых позвонков особей капторинид. Их ученые обнаружили в отложениях Ричардс Спур. Предполагается, что возраст находки составляет 289-286 миллионов лет. Чтобы провести сравнение, ученые сравнили позвонки синапсид и парарептилий.
Исследователи определили, что на хвостовых позвонках капторинид присутствуют так называемые «трещины». Они проявлялись, начиная с шестого хряща. Как предполагают ученые, более молодые рептилии данного подвида легче отбрасывают хвост. Что касается взрослых особей, то, предположительно, «трещины» со временем зарастали.
В ходе проведения научной работы ученые не нашли подобные отличительные особенности на позвонках других рептилий. В результате они пришли к выводу, что капториниды в то время могли быть единственным, кто в случае нападения мог отбрасывать хвост.
Автор: Валерия Орлова