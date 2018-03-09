ALMA сделал снимок газовой «паутины» в туманности Ориона
Астрономы Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) сообщили, что телескоп ALMA при помощи IRAM и приемника HAWK-I сделал снимок газовой «паутины» в туманности Ориона. В данной области, состоящей из сети холодного газа, могут образовываться новые звезды.
Фотографии были сделаны благодаря высокому угловому разрешению камер ALMA. До этого астрономы долгое время изучали газовую «паутину» и получили снимки потоков газа и пыли, которые были выброшены при столкновении двух молодых звезд. Теперь у ученых в руках оказалось мозаичное изображение участка туманности в инфракрасном диапазоне, состоящее из 296 фрагментов.
Астрономы отмечают, что и ранее получали подобные мозаики при помощи отдельных телескопов, но теперь благодаря работе в режиме интерферометра удалось достичь большего разрешения.
На изображениях можно увидеть сеть из пятидесяти волокон холодного газа, который невидим в оптическом и инфракрасном диапазонах, но его можно разглядеть в миллиметровом режиме. В данных волокнах образовываются плотные сгустки. При сжатии они превращаются в протозвезду. Ученые ищут в них следы N2H+ (катион диазенил), что позволит им больше узнать о плотности, химическом составе и скорости движения тел в межзвездных облаках. Снимки туманности доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что ученые получили четкие изображения темной туманности Волка.
Фотографии были сделаны благодаря высокому угловому разрешению камер ALMA. До этого астрономы долгое время изучали газовую «паутину» и получили снимки потоков газа и пыли, которые были выброшены при столкновении двух молодых звезд. Теперь у ученых в руках оказалось мозаичное изображение участка туманности в инфракрасном диапазоне, состоящее из 296 фрагментов.
Астрономы отмечают, что и ранее получали подобные мозаики при помощи отдельных телескопов, но теперь благодаря работе в режиме интерферометра удалось достичь большего разрешения.
На изображениях можно увидеть сеть из пятидесяти волокон холодного газа, который невидим в оптическом и инфракрасном диапазонах, но его можно разглядеть в миллиметровом режиме. В данных волокнах образовываются плотные сгустки. При сжатии они превращаются в протозвезду. Ученые ищут в них следы N2H+ (катион диазенил), что позволит им больше узнать о плотности, химическом составе и скорости движения тел в межзвездных облаках. Снимки туманности доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что ученые получили четкие изображения темной туманности Волка.
Автор: Сергей Сидорин