Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Наука

ALMA сделал снимок газовой «паутины» в туманности Ориона
Астрономы Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) сообщили, что телескоп ALMA при помощи IRAM и приемника HAWK-I сделал снимок газовой «паутины» в туманности Ориона. В данной области, состоящей из сети холодного газа, могут образовываться новые звезды.

ALMA сделал снимок газовой «паутины» в туманности Ориона


Фотографии были сделаны благодаря высокому угловому разрешению камер ALMA. До этого астрономы долгое время изучали газовую «паутину» и получили снимки потоков газа и пыли, которые были выброшены при столкновении двух молодых звезд. Теперь у ученых в руках оказалось мозаичное изображение участка туманности в инфракрасном диапазоне, состоящее из 296 фрагментов.

Астрономы отмечают, что и ранее получали подобные мозаики при помощи отдельных телескопов, но теперь благодаря работе в режиме интерферометра удалось достичь большего разрешения.



На изображениях можно увидеть сеть из пятидесяти волокон холодного газа, который невидим в оптическом и инфракрасном диапазонах, но его можно разглядеть в миллиметровом режиме. В данных волокнах образовываются плотные сгустки. При сжатии они превращаются в протозвезду. Ученые ищут в них следы N2H+ (катион диазенил), что позволит им больше узнать о плотности, химическом составе и скорости движения тел в межзвездных облаках. Снимки туманности доступны по ссылке.

Ранее сообщалось, что ученые получили четкие изображения темной туманности Волка.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 00:41
Читайте также
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:10 В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе «Крым
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве