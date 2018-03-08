Сын Полины Гагариной трогательно поздравил маму с 8 марта
Сын певицы Полины Гагариной трогательно поздравил ее с 8 марта. 10-летний Андрей написал ей письмо и нарисовал рисунок. Творениями ребенка артистка поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
В открытке Андрей назвал маму самым талантливым человеком, которого он знает. Сын пожелал Полине Гагариной счастья, любви, здоровья и долголетия. Кроме этого, мальчик признался ей в любви. Он поблагодарил маму за подаренные эмоции. Эти слова растрогали не только Полину Гагарину, но и ее подписчиков. Они написали, какой у певицы воспитанный и любящий сын. Некоторые признались, что пустили слезу после прочтения поздравления.
Напомним, что Полина Гагарина воспитывает двух детей – сына Андрея и дочь Мию. Первого ребенка она родила в предыдущем браке с актером Петром Кисловым. 26 апреля прошлого года певица стала мамой во второй раз. Долгое время она скрывала беременность. Отцом ребенка является второй супруг артистки Дмитрий Исхаков.
В открытке Андрей назвал маму самым талантливым человеком, которого он знает. Сын пожелал Полине Гагариной счастья, любви, здоровья и долголетия. Кроме этого, мальчик признался ей в любви. Он поблагодарил маму за подаренные эмоции. Эти слова растрогали не только Полину Гагарину, но и ее подписчиков. Они написали, какой у певицы воспитанный и любящий сын. Некоторые признались, что пустили слезу после прочтения поздравления.
Напомним, что Полина Гагарина воспитывает двух детей – сына Андрея и дочь Мию. Первого ребенка она родила в предыдущем браке с актером Петром Кисловым. 26 апреля прошлого года певица стала мамой во второй раз. Долгое время она скрывала беременность. Отцом ребенка является второй супруг артистки Дмитрий Исхаков.
Автор: Валерия Орлова