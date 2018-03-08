Под Краснодаром фура насмерть сбила 30-летнего пешехода
В Краснодарском крае водитель фуры допустил наезд на 30-летнего пешехода, вследствие чего мужчина скончался. О происшествии сообщают представители местной Госавтоинспекции.
Зафиксировано указанное ДТП в ночь на четверг, 8 марта, в пригороде Краснодара. Недалеко от населенного пункта Знаменский 30-летний житель поселка Дружелюбный пытался пересечь проезжую часть в неотведенном для этого месте. В это время по трассе осуществляла движение фура MAN под управлением 65-летнего водителя. Предполагается, что мужчина, управлявший грузовым транспортом, не успел своевременно нажать педаль газа, допустив наезд на пешехода. От полученных в результате столкновения травм пострадавший гражданин скончался еще до того, как подоспела скорая помощь.
Сейчас по факту вышеуказанного происшествия сотрудниками МВД Краснодарского края организована соответствующая проверка. По итогам последней впоследствии будет приниматься возможное процессуальное решение.
Ранее при ДТП с маршруткой в Краснодаре пострадали трое граждан.
Зафиксировано указанное ДТП в ночь на четверг, 8 марта, в пригороде Краснодара. Недалеко от населенного пункта Знаменский 30-летний житель поселка Дружелюбный пытался пересечь проезжую часть в неотведенном для этого месте. В это время по трассе осуществляла движение фура MAN под управлением 65-летнего водителя. Предполагается, что мужчина, управлявший грузовым транспортом, не успел своевременно нажать педаль газа, допустив наезд на пешехода. От полученных в результате столкновения травм пострадавший гражданин скончался еще до того, как подоспела скорая помощь.
Сейчас по факту вышеуказанного происшествия сотрудниками МВД Краснодарского края организована соответствующая проверка. По итогам последней впоследствии будет приниматься возможное процессуальное решение.
Ранее при ДТП с маршруткой в Краснодаре пострадали трое граждан.
Автор: Марина Вебер