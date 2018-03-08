Анна Семенович из-за уныния начала употреблять спиртное
В интервью журналистам Анна Семенович рассказала, как относится к нападкам пользователей Сети. Она отметила, что борется с унынием при помощи алкоголя.
Певица рассказала, что старается не принимать близко к сердцу высказывания критиков и хейтеров, но, иногда, замечания ее могут сильно задеть. От этого она может поплакать, но не впадает в депрессию. Исполнительница считает, что длительное переживание может перерасти в болезнь. Для того, чтобы избавиться от такого состояния, Семенович может поплакать, попеть в караоке, употребить спиртное. После этого усилием воли она берет себя в руки и возвращается в прежнее состояние.
Также певица дала совет всем незамужним девушка, которым больше 30 лет. Она посоветовала сразу же пресекать неудобные вопросы и отвечать: «Не ваше собачье дело». Семенович отметила, что ранее планировала пожить для себя: натусоваться, нагуляться, напутешествоваться, а уже потом устраивать личную жизнь. О браке она стала задумываться лишь сейчас.
Ранее Анна Семенович допустила, что может доверить рождения ребенка суррогатной матери.
Певица рассказала, что старается не принимать близко к сердцу высказывания критиков и хейтеров, но, иногда, замечания ее могут сильно задеть. От этого она может поплакать, но не впадает в депрессию. Исполнительница считает, что длительное переживание может перерасти в болезнь. Для того, чтобы избавиться от такого состояния, Семенович может поплакать, попеть в караоке, употребить спиртное. После этого усилием воли она берет себя в руки и возвращается в прежнее состояние.
Также певица дала совет всем незамужним девушка, которым больше 30 лет. Она посоветовала сразу же пресекать неудобные вопросы и отвечать: «Не ваше собачье дело». Семенович отметила, что ранее планировала пожить для себя: натусоваться, нагуляться, напутешествоваться, а уже потом устраивать личную жизнь. О браке она стала задумываться лишь сейчас.
Ранее Анна Семенович допустила, что может доверить рождения ребенка суррогатной матери.
Автор: Сергей Сидорин