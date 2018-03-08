Американские ученые доказали защитные свойства слюны в борьбе с диареей
Американские ученые изучили причины возникновения диареи и пытаются придумать препарат для предотвращения ее возникновения у путешественников. Оказалось, что в борьбе с недугом хорошо справляется человеческая слюна.
Особенно диарея опасна тем, что вызывает обезвоживание у людей, находящихся вдалеке от цивилизации. Фиксируется огромное количество смертельных случаев по этой причине. Всему виной энтеротоксигенная палочка, цепляющаяся к пилям в тонком кишечнике. Однако ученые из Медицинской школы Бостонского университета выделили из слюны компонент гистанин-5, помогающий в борьбе с бактерией.
Он делает пили сильнее, и они не дают цепляться вредоносной палочке к стенкам органов желудочно-кишечного тракта. Специалисты разрабатывают, на основе полученных данных, специальный порошок, содержащий эти лечебные вещества. Препарат должен убрать симптомы недуга у путешественников. Научные изыскания в данном направлении продолжаются, в слюне могут быть найдены новые полезные элементы, помогающие при заболеваниях ЖКТ.
Особенно диарея опасна тем, что вызывает обезвоживание у людей, находящихся вдалеке от цивилизации. Фиксируется огромное количество смертельных случаев по этой причине. Всему виной энтеротоксигенная палочка, цепляющаяся к пилям в тонком кишечнике. Однако ученые из Медицинской школы Бостонского университета выделили из слюны компонент гистанин-5, помогающий в борьбе с бактерией.
Он делает пили сильнее, и они не дают цепляться вредоносной палочке к стенкам органов желудочно-кишечного тракта. Специалисты разрабатывают, на основе полученных данных, специальный порошок, содержащий эти лечебные вещества. Препарат должен убрать симптомы недуга у путешественников. Научные изыскания в данном направлении продолжаются, в слюне могут быть найдены новые полезные элементы, помогающие при заболеваниях ЖКТ.
Автор: Северов Андрей