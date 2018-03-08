Из реки Амур выловили 26 пар отрубленных человеческих рук
Находку в виде 26 пар отрубленных человеческих рук выловили в реке Амур. Кисти обнаружены местными рыбаками.
Согласно информации первоисточника, криминальный характер в данном деле отсутствует. Как выяснилось в ходе следственных разбирательств, сотрудниками бюро судмедэкспертизы допущены грубые нарушения правил утилизации отходов, что привело к попаданию человеческих останков в реку.
Кисти рук обычно отрубают у покойников в морге с целью снятия пальцевых отпечатков для сверки по базе. На территории России, согласно действию федерального законодательства, существует закон, касающийся утилизации отходов медицинского характера, предусматривающий уничтожение либо захоронение их соответственно санитарным правилам и нормам.
Согласно информации первоисточника, криминальный характер в данном деле отсутствует. Как выяснилось в ходе следственных разбирательств, сотрудниками бюро судмедэкспертизы допущены грубые нарушения правил утилизации отходов, что привело к попаданию человеческих останков в реку.
Кисти рук обычно отрубают у покойников в морге с целью снятия пальцевых отпечатков для сверки по базе. На территории России, согласно действию федерального законодательства, существует закон, касающийся утилизации отходов медицинского характера, предусматривающий уничтожение либо захоронение их соответственно санитарным правилам и нормам.
Автор: Сёмина Виктория