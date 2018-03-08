В Оренбургской области девушка выпала из окна 9 этажа
В Оренбургской области из окна квартиры, которая находится на 9 этаже, выпала девушка. Инцидент произошел в населенном пункте Новотроицк.
Очевидцы увидели, что на земле лежит девушка и сразу вызвали на место ЧП сотрудников скорой помощи. Те оперативно доставили пострадавшую в больницу. Однако врачам не удалось спасти пациентку, она скончалась спустя некоторое время. Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. Информация о причинах случившегося отсутствует.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Оренбурге женщине удалось выжить при падении с шестого этажа.
Очевидцы увидели, что на земле лежит девушка и сразу вызвали на место ЧП сотрудников скорой помощи. Те оперативно доставили пострадавшую в больницу. Однако врачам не удалось спасти пациентку, она скончалась спустя некоторое время. Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 18-летняя местная жительница. Информация о причинах случившегося отсутствует.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что в Оренбурге женщине удалось выжить при падении с шестого этажа.
Автор: Валерия Орлова