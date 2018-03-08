В центре Москвы на голову мужчины обрушилась глыба льда
В центральной части Москвы на голову 30-летнего мужчины неожиданно рухнула глыба льда. О происшествии общественность информируют массмедиа, ссылаясь на заявления очевидцев.
Согласно имеющимся данным, происшествие зафиксировано в Москве днем четверга, 8 марта. Предварительно, глыба льда рухнула прямо на голову 30-летнему гражданину вблизи одного из зданий на улице 4-й Тверской-Ямской. Впоследствии на место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации пострадавшего. Сейчас медики оценивают состояние гражданина и характер полученных им повреждений, однако при этом уточняется, что угрозы жизни мужчины в настоящее время нет. Отсутствуют сведения и о том, будет ли по данному факту проводиться какая-либо проверка.
Стоит напомнить, что за последние несколько дней этот инцидент не является единственным такого рода. В частности, ранее в Москве пожилой женщине прямо на голову рухнула сосулька, после чего сотрудники больницы у гражданки отметили травму голову.
Согласно имеющимся данным, происшествие зафиксировано в Москве днем четверга, 8 марта. Предварительно, глыба льда рухнула прямо на голову 30-летнему гражданину вблизи одного из зданий на улице 4-й Тверской-Ямской. Впоследствии на место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации пострадавшего. Сейчас медики оценивают состояние гражданина и характер полученных им повреждений, однако при этом уточняется, что угрозы жизни мужчины в настоящее время нет. Отсутствуют сведения и о том, будет ли по данному факту проводиться какая-либо проверка.
Стоит напомнить, что за последние несколько дней этот инцидент не является единственным такого рода. В частности, ранее в Москве пожилой женщине прямо на голову рухнула сосулька, после чего сотрудники больницы у гражданки отметили травму голову.
Автор: Марина Вебер