Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
Самое холодное 8 Марта зафиксировали в Мурманске. Сообщается, что рекордный температурный показатель не обновлялся на протяжении 16 лет.
Согласно сведениям синоптиков, сегодня в вышеуказанном городе наблюдается -24,6°С. Рекордный показатель наблюдался в 2002 году 5 марта. Столбик термометра тогда понизился до -24 °С.
«Несмотря на крайне низкую температуру сегодня, побить абсолютный рекорд мартовских морозов все же не удалось. Имеется в виду 1966 год, когда температура упала до -32°С, что наблюдалось 13 и 16 марта. Тем не менее, надолго задерживаться в Мурманске морозы не будут. Уже в субботу будет фиксироваться более высокая отметка (до -8 °С)», - прокомментировали синоптики.
Согласно сведениям синоптиков, сегодня в вышеуказанном городе наблюдается -24,6°С. Рекордный показатель наблюдался в 2002 году 5 марта. Столбик термометра тогда понизился до -24 °С.
«Несмотря на крайне низкую температуру сегодня, побить абсолютный рекорд мартовских морозов все же не удалось. Имеется в виду 1966 год, когда температура упала до -32°С, что наблюдалось 13 и 16 марта. Тем не менее, надолго задерживаться в Мурманске морозы не будут. Уже в субботу будет фиксироваться более высокая отметка (до -8 °С)», - прокомментировали синоптики.
Автор: Сёмина Виктория