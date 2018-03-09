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На новом фото 59-летняя Шэрон Стоун показала поклонникам целлюлит
Голливудская звезда Шэрон Стоун засветила перед поклонниками свой целлюлит. Соответствующий кадр 59-летняя звезда не постеснялась разместить в своем аккаунте в Instagram.

На новом фото 59-летняя Шэрон Стоун показала поклонникам целлюлит

Несмотря на свой возраст, Шэрон Стоун по-прежнему остается в хорошей форме, вызывая зависть у многих своих коллег. Однако, как оказалось, фигура 59-летней знаменитости не идеальна, но при это сама актриса не боится демонстрировать свои изъяны открыто. В пользу этого говорит кадр, размещенный на странице теледивы в сети Instagram. На фото она сидит на диване, облачившись в короткое платье и высокие темные сапоги. Некоторым фолловерам Шэрон Стоун удалось разглядеть целлюлит на бедре кумира.

Впрочем, даже наличие “апельсиновой корки” на ногах артистки не помешало преобладающему числу поклонников восхититься внешностью знаменитости. Публикация на ее странице успела собрать свыше 70 тысяч отметок “Мне нравится” и множество отзывов.

Стоит также отметить, что уже вскоре, 10 марта, Шэрон Стоун отметит свое 60-летие.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 01:00
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