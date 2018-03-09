Тактическая RPG Ash of Gods выйдет на консолях до конца года
Популярная ролевая игра Ash of Gods будет доступна не только пользователям ПК, но и владельцам консолей. По словам представителей студии AurumDust, тактический гейм выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch
Продажи компьютерного варианта Ash of Gods начнутся 23 августа нынешнего года. Предзаказы пока не принимаются, поскольку разработчики не определились с ценой. Если говорить о консольных версиях, то точная дата пока не озвучена. Имеется информация только о том, что релиз состоится до конца нынешнего года. По словам создателей, выпуская гейм на консолях, они намерены расширить целевую аудиторию.
Ash of Gods представляет собой пошаговую ролевую игру, в которой присутствует постоянно развивающая история. В основе сюжета лежит сложность и двусмысленность нравственного выбора. Каждый персонаж гейма рискует умереть, поскольку любое преимущество может стоить ему жизни. Жертва поможет игроку перейти на следующий этап.
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Продажи компьютерного варианта Ash of Gods начнутся 23 августа нынешнего года. Предзаказы пока не принимаются, поскольку разработчики не определились с ценой. Если говорить о консольных версиях, то точная дата пока не озвучена. Имеется информация только о том, что релиз состоится до конца нынешнего года. По словам создателей, выпуская гейм на консолях, они намерены расширить целевую аудиторию.
Ash of Gods представляет собой пошаговую ролевую игру, в которой присутствует постоянно развивающая история. В основе сюжета лежит сложность и двусмысленность нравственного выбора. Каждый персонаж гейма рискует умереть, поскольку любое преимущество может стоить ему жизни. Жертва поможет игроку перейти на следующий этап.
Автор: Валерия Орлова