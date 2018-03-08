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exclusive / Шоу-бизнес

Тимати подарил дочери на 8 марта несколько корзинок роз с ее именем
Рэпер Тимати не остался в стороне и опубликовал пост, посвященный 8 марта. Своей маленькой дочери Алисе артист преподнес несколько корзинок с розами. Серия фотографий появилась его профиле в социальной сети Instagram.

Тимати подарил дочери на 8 марта несколько корзинок роз с ее именем


Алиса получила пять корзинок красных роз. Среди них имеются и белые цветы, которыми выложено ее имя. Тимати не раз говорил, что дочь – самое дороге, что есть в его жизни. В этом году артист пообещал больше уделять внимания ребенку.

Пользователей обрадовала серия опубликованных фотографий. Они заявили, что Тимати является очень хорошим отцом. Однако не обошлось и без хейтеров. Ненавистники разглядели у девочки косые глаза.

Тимати подарил дочери на 8 марта несколько корзинок роз с ее именем


Алиса является единственным ребенком артиста. Она была рождена в гражданском браке с Аленой Шишковой. Спустя некоторое время после появления малышки на свет ее родители расстались. Сейчас воспитанием Алисы преимущественно занимается бабушка Симона, мама Тимати. Такое решение было принято на семейном совете, потому что звездные родители очень заняты на работе.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:04
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