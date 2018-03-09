Флагманский Huawei P20 получит тройную основную камеру
Huawei модели P20 Pro получит тройную основную камеру. Публикацию соответствующих фотоизображений устройства представил в Twitter популярный инсайдер Эван Бласс.
Предполагается, что в линейку Р-20 войдут такие версии, как стандартная, Lite и Pro. Каждая из них при этом получит специальный вырез у фронт-камеры в верхней экранной части. Среди версий при этом можно наблюдать и различия, в частности, особо выделена вариация Pro.
Исходя из представленных изображений, эксперты отметили возможное оснащение тройной базовой камерой. Предположительно, 3-я камера будет задействована наряду с технологиями искусственного интеллекта с целью распознавания объектов. На рендерах также можно отметить присутствие в P20 Lite сканера пальцевых отпечатков на задней панели.
Более детальная информация о новинке появится позднее. Так, 27 марта Huawei собирается представить в официальном формате новую линейку смартфонов.
Предполагается, что в линейку Р-20 войдут такие версии, как стандартная, Lite и Pro. Каждая из них при этом получит специальный вырез у фронт-камеры в верхней экранной части. Среди версий при этом можно наблюдать и различия, в частности, особо выделена вариация Pro.
Исходя из представленных изображений, эксперты отметили возможное оснащение тройной базовой камерой. Предположительно, 3-я камера будет задействована наряду с технологиями искусственного интеллекта с целью распознавания объектов. На рендерах также можно отметить присутствие в P20 Lite сканера пальцевых отпечатков на задней панели.
Более детальная информация о новинке появится позднее. Так, 27 марта Huawei собирается представить в официальном формате новую линейку смартфонов.
Автор: Сёмина Виктория