Клавиатура Gboard обзавелась поддержкой более 20 новых языков
Клавиатура Gboard, разработанная Google, обзавелась поддержкой свыше 20 новых языков. В компании отметили, что наиболее запрашиваемыми языками для Android-клавиатуры оказались китайский и, кроме того, корейский.
Компания Google, несмотря на наличие более масштабных проектов, не забывает улучшать свою основную Android-клавиатуру Gboard. Благодаря недавнему обновлению последняя теперь поддерживает порядка 300 языков, поскольку к уже имеющемуся списку добавились еще 20. Распространение нововведения должно осуществляться на протяжении следующих нескольких дней. Представители разработчика уточняют, что стараются уделять внимание не только наиболее развитым языкам, но и менее распространенным, которые используются в отдельных регионах.
Доступные сейчас для Gboard языки охватывают не менее 74% населения планеты. Спрос на китайский и корейский эксперты прежде всего связывают с тем, что Поднебесная является достаточно густонаселенной страной в пределах Азии, а Корея — одной из наиболее развитых.
Компания Google, несмотря на наличие более масштабных проектов, не забывает улучшать свою основную Android-клавиатуру Gboard. Благодаря недавнему обновлению последняя теперь поддерживает порядка 300 языков, поскольку к уже имеющемуся списку добавились еще 20. Распространение нововведения должно осуществляться на протяжении следующих нескольких дней. Представители разработчика уточняют, что стараются уделять внимание не только наиболее развитым языкам, но и менее распространенным, которые используются в отдельных регионах.
Доступные сейчас для Gboard языки охватывают не менее 74% населения планеты. Спрос на китайский и корейский эксперты прежде всего связывают с тем, что Поднебесная является достаточно густонаселенной страной в пределах Азии, а Корея — одной из наиболее развитых.
Автор: Марина Вебер