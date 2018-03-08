Самолет экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира
В аэропорту Волгограда в четверг, 8 марта, экстренно сел самолет, который выполнял рейс из Нальчика в Москву. Причиной этому послужил пассажир, начавший курить на борту.
Представители воздушной гавани рассказали, что всё произошло очень быстро. Пилоты посадили борт, высадили курящего пассажира и снова поднялись в воздух. На данный момент не сообщается, какому перевозчику принадлежал самолет.
Мужчине, который начал курить на борту, грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Обычно в подобных ситуациях суд становится на сторону компании-перевозчика, которая понесла убытки.
Представители воздушной гавани рассказали, что всё произошло очень быстро. Пилоты посадили борт, высадили курящего пассажира и снова поднялись в воздух. На данный момент не сообщается, какому перевозчику принадлежал самолет.
Мужчине, который начал курить на борту, грозит штраф в размере 100 тысяч рублей. Обычно в подобных ситуациях суд становится на сторону компании-перевозчика, которая понесла убытки.
Автор: Валерия Орлова