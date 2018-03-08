В Новосибирске на Бердском шоссе в результате ДТП зажало пассажиров «Газели»
В Новосибирске произошло ДТП на Бердском шоссе, недалеко от остановки «Звёздная». В результате оказались зажатыми пассажиры грузового микроавтобуса «Газель», который столкнулся со столбом и отбойником.
Водитель фургона пояснил, что ехал по шоссе и неожиданно потерял контроль над автомобилем, совершив наезд на отбойник, а затем столкновение со столбом. Он двигался в сторону автовокзала. Свидетели происшествия добавили, что бампер грузовика получил сильные повреждения. В настоящее время водитель и пассажир не могут покинуть салон транспортного средства из-за серьезных механических повреждений. После ДТП был затор движения, но сейчас удалось убрать пробку, поток идет с нормальной скоростью.
На место прибыли служба спасения и медицинский персонал. Свою работу выполняют представители правоохранительных органов.
Водитель фургона пояснил, что ехал по шоссе и неожиданно потерял контроль над автомобилем, совершив наезд на отбойник, а затем столкновение со столбом. Он двигался в сторону автовокзала. Свидетели происшествия добавили, что бампер грузовика получил сильные повреждения. В настоящее время водитель и пассажир не могут покинуть салон транспортного средства из-за серьезных механических повреждений. После ДТП был затор движения, но сейчас удалось убрать пробку, поток идет с нормальной скоростью.
На место прибыли служба спасения и медицинский персонал. Свою работу выполняют представители правоохранительных органов.
Автор: Северов Андрей