Иномарку за 3,2 млн рублей угнали в Мытищах
В Мытищах, в Подмосковье, угнали иномарку с парковочной площадки Ледового дворца. Автомобиль был марки Lexus RX 350 2015 года выпуска, стоимость которой составляет 3,2 млн рублей. Сведения об этом предоставляет РИАМО, ссылаясь на пресс-службу главка МВД по региону.
Потерпевший обратился в полицию вечером и объяснил, что стоянка, на которой он оставил свою машину, не охранялась. Владелец автомобиля оценил причиненный ущерб в 3,2 млн рублей.
Полицейские занимаются поиском исчезнувшего автомобиля и угонщиков. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства.
Потерпевший обратился в полицию вечером и объяснил, что стоянка, на которой он оставил свою машину, не охранялась. Владелец автомобиля оценил причиненный ущерб в 3,2 млн рублей.
Полицейские занимаются поиском исчезнувшего автомобиля и угонщиков. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства.
Автор: Элана Ал-Лами