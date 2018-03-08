В Волгограде в открытый люк провалилась школьница
В Волгограде школьница стала жертвой открытого люка. Девочка провалилась в канализацию в поселке Гумрак.
Согласно сообщениям очевидцев, на крик ребенка из люка оперативно отреагировали прохожие. Девочке бросили веревку и вытянули ее из «западни». Далее очевидцы сообщили пресс-службе «Концессий водоснабжения» о незакрытом люке.
Сообщается, что он будет в ближайшее время временно закрыт сподручными средствами до установления его владельца. О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не сообщается. По словам очевидцев, девочка провалилась в него из-за сугробов и отсутствия ограждений.
Согласно сообщениям очевидцев, на крик ребенка из люка оперативно отреагировали прохожие. Девочке бросили веревку и вытянули ее из «западни». Далее очевидцы сообщили пресс-службе «Концессий водоснабжения» о незакрытом люке.
Сообщается, что он будет в ближайшее время временно закрыт сподручными средствами до установления его владельца. О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не сообщается. По словам очевидцев, девочка провалилась в него из-за сугробов и отсутствия ограждений.
Автор: Сёмина Виктория