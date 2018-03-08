Между городами Дальнего Востока: Пьяная Ольга Бузова устроила дебош в поезде
Очевидцы рассказывают, что при переезде между городами Дальнего Востока во время турне певица Ольга Бузова устроила пьяный скандал. Попутчики были шокированы поведением Бузовой.
Они рассказали, что инцидент произошел в вагоне-ресторане. Ольга Бузова вела себя настолько безобразно и развязно, что сотрудники вынуждены были выставить ее за дверь. Она стала сопротивляться и не хотела покидать ресторан. В купе она направилась только в сопровождении своей команды, но и туда они взяли несколько бутылок алкоголя.
В купе она продолжила выпивать и громко себя вести, но в вагон-ресторан больше не заходила.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова установила новый мировой рекорд в сервисе iTunes. За одну минуту с момента публикации ее песня «Она не боится» оказалась в ТОПе.
Они рассказали, что инцидент произошел в вагоне-ресторане. Ольга Бузова вела себя настолько безобразно и развязно, что сотрудники вынуждены были выставить ее за дверь. Она стала сопротивляться и не хотела покидать ресторан. В купе она направилась только в сопровождении своей команды, но и туда они взяли несколько бутылок алкоголя.
В купе она продолжила выпивать и громко себя вести, но в вагон-ресторан больше не заходила.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова установила новый мировой рекорд в сервисе iTunes. За одну минуту с момента публикации ее песня «Она не боится» оказалась в ТОПе.
Автор: Сергей Сидорин