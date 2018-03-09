Лена Миро назвала Анну Семенович «старой проституткой»
Известный блогер Лена Миро рассказала подписчикам, как относится к певице Анне Семенович. По ее мнению, артистка является «старой проституткой», которой так и не удалось построить успешную карьеру.
Лена Миро считает, что с годами многие глупые женщины набираются ума, однако в случае с Семенович этого не произошло. Блогерша добавила, что в свои 38 лет бывшая солистка группы «Блестящие» обзавелась только лишними килограммами. Как рассказала Миро, Семенович много лет обхаживала одного мужчину, который покинул Россию, чтобы его не осудили. Однако бизнесмен не позвал артистку с собой за границу.
Миро упрекнула певицу в том, что она начала придерживаться моральных принципов после того, как долгое время вела себя аморально. В частности, Семенович осуждает женщин, которые стремятся найти себе не мужчину, а «мешок с деньгами».
Сама певица никак не прокомментировала нападки со стороны Миро.
Лена Миро считает, что с годами многие глупые женщины набираются ума, однако в случае с Семенович этого не произошло. Блогерша добавила, что в свои 38 лет бывшая солистка группы «Блестящие» обзавелась только лишними килограммами. Как рассказала Миро, Семенович много лет обхаживала одного мужчину, который покинул Россию, чтобы его не осудили. Однако бизнесмен не позвал артистку с собой за границу.
Миро упрекнула певицу в том, что она начала придерживаться моральных принципов после того, как долгое время вела себя аморально. В частности, Семенович осуждает женщин, которые стремятся найти себе не мужчину, а «мешок с деньгами».
Сама певица никак не прокомментировала нападки со стороны Миро.
Автор: Валерия Орлова