В кратере на Луне обнаружены останки инопланетного корабля
В одном из кратеров, размещенных на поверхности Луны, удалось обнаружить останки инопланетного корабля. Такую находку сделали уфологи, изучая снимки, опубликованные агентством NASA.
Свою теорию выдвинул уфолог streetcap1, который регулярно наблюдает за активностью НЛО. На этот раз пользователь Сети нашел свидетельства инопланетного присутствия на поверхности Луны. Он поделился новым видео, где обозначил местность на спутнике Земли, где якобы имеются останки загадочного корабля, который мог принадлежать пришельцам. Уфолог убежден, что в NASA осведомлены о происходящем, однако там предпочитают утаивать любую информацию от широких масс. Просмотреть ролик уже успели более 4 тысяч человек.
Некоторые пользователи Сети согласились с экспертом, считая, что он действительно нашел на Луне что-то подозрительное. Впрочем, большинство граждан сошлись во мнении, что в кадр попали обычные камни, имеющие несколько причудливую форму.
Ранее уфологи обнаружили у горизонта Луны инопланетные постройки.
Свою теорию выдвинул уфолог streetcap1, который регулярно наблюдает за активностью НЛО. На этот раз пользователь Сети нашел свидетельства инопланетного присутствия на поверхности Луны. Он поделился новым видео, где обозначил местность на спутнике Земли, где якобы имеются останки загадочного корабля, который мог принадлежать пришельцам. Уфолог убежден, что в NASA осведомлены о происходящем, однако там предпочитают утаивать любую информацию от широких масс. Просмотреть ролик уже успели более 4 тысяч человек.
Некоторые пользователи Сети согласились с экспертом, считая, что он действительно нашел на Луне что-то подозрительное. Впрочем, большинство граждан сошлись во мнении, что в кадр попали обычные камни, имеющие несколько причудливую форму.
Ранее уфологи обнаружили у горизонта Луны инопланетные постройки.
Автор: Марина Вебер