Сын Яны Рудковской трогательно поздравил маму с 8 марта
Известный продюсер Яна Рудковская показала, как ее младший сын Александр Плющенко поздравил маму с 8 мата. Соответствующее видео появилось в профиле знаменитости в Instagram.
Рудковская назвала Гном Гномыча маленьким весенним счастьем. Кроме этого, она рассказала, что ее младший сын сегодня уже успел откатать два льда и успел принести цветы маме. Вечером продюсер ждет поздравлений от старших детей.
В комментариях подписчики отметили, что Александр очень повзрослел. Их умилило его поздравление.
Напомним, что Яна Рудковская воспитывает троих сыновей, один из которых является приёмным. Александра она родила в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Мальчик решил пойти по стопам отца. Он ежедневно занимается фигурным катанием в академии отца и принимает участие в различных шоу.
Рудковская назвала Гном Гномыча маленьким весенним счастьем. Кроме этого, она рассказала, что ее младший сын сегодня уже успел откатать два льда и успел принести цветы маме. Вечером продюсер ждет поздравлений от старших детей.
«Вот оно маленькое весеннее счастье. Санечка @gnomgnomych сегодня откатал 2 льда в праздник и принёс цветочек маме ) Вечером жду старших)», - подписала публикацию Рудковская.
В комментариях подписчики отметили, что Александр очень повзрослел. Их умилило его поздравление.
Напомним, что Яна Рудковская воспитывает троих сыновей, один из которых является приёмным. Александра она родила в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Мальчик решил пойти по стопам отца. Он ежедневно занимается фигурным катанием в академии отца и принимает участие в различных шоу.
Автор: Валерия Орлова