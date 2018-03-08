В Самаре ищут двух пропавших школьниц
В правоохранительных органах сообщают, что в Самаре ищут двух пропавших школьниц. Девочки вчера, 7 марта, не вернулись домой после окончания занятий в школе.
На данный момент полицейские проверяют торговые центры, развлекательные места города, а также знакомых и друзей школьниц. К поискам подключились волонтеры. Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении девятиклассниц, сообщить в ближайшее отделение.
Отмечается, что девочки обучаются в одной из школ Октябрьского района Самары.
На данный момент полицейские проверяют торговые центры, развлекательные места города, а также знакомых и друзей школьниц. К поискам подключились волонтеры. Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении девятиклассниц, сообщить в ближайшее отделение.
Отмечается, что девочки обучаются в одной из школ Октябрьского района Самары.
Автор: Сергей Сидорин