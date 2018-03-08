В Ленобласти накануне 8 марта девушка из ревности убила подругу
В Ленобласти девушка в канун 8 марта убила свою подругу. Инцидент произошел в Выборге. Сведения подтвердили сотрудники правоохранительных органов.
Трагедия была зафиксирована вчера, 7 марта, около двух часов дня в одном из многоэтажных домов, расположенных по Одесскому переулку. Сообщается, что 19-летняя девушка поругалась со своей 26-летней подругой, вследствие чего зарезала ее.
Злоумышленница уже задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении неё инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей УК РФ «Убийство». Обстоятельства случившегося установит следствие.
Трагедия была зафиксирована вчера, 7 марта, около двух часов дня в одном из многоэтажных домов, расположенных по Одесскому переулку. Сообщается, что 19-летняя девушка поругалась со своей 26-летней подругой, вследствие чего зарезала ее.
Злоумышленница уже задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении неё инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей УК РФ «Убийство». Обстоятельства случившегося установит следствие.
Автор: Валерия Орлова