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В Ленобласти накануне 8 марта девушка из ревности убила подругу
В Ленобласти девушка в канун 8 марта убила свою подругу. Инцидент произошел в Выборге. Сведения подтвердили сотрудники правоохранительных органов.

В Ленобласти накануне 8 марта девушка из ревности убила подругу


Трагедия была зафиксирована вчера, 7 марта, около двух часов дня в одном из многоэтажных домов, расположенных по Одесскому переулку. Сообщается, что 19-летняя девушка поругалась со своей 26-летней подругой, вследствие чего зарезала ее.

Злоумышленница уже задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении неё инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей УК РФ «Убийство». Обстоятельства случившегося установит следствие.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:35
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