В Нижнем Новгороде лжецелительница выманила у жертвы 36 тысяч рублей
В Нижнем Новгороде мошенница, притворившаяся целительницей, выманила у своей жертвы свыше 36 тысяч рублей. Потерпевшей оказалась 26-летняя жительница Ленинского района.
Накануне в отделение полиции района обратилась 26-летняя гражданка, заявив, что стала жертвой лжецелительницы. В торговом центре к ней неожиданно подошла неизвестная, начав задавать вопросы о проблемах в жизни. Кроме того, она пообещала, что поможет в их решении. Чтобы избавиться от неприятностей, жительница Нижнего Новгорода передала злоумышленнице денежные средства, а также ювелирные украшения. Новая знакомая провела “обряд” с помощью взятого имущества и якобы оставила его в кармане 26-летней потерпевшей.
В течение следующих 30 минут “целительница” приказала не трогать возвращенные вещи, чтобы те не лишились силы, а после этого она исчезла. Спустя время гражданка поняла, что как деньги, так и украшения в свертке отсутствуют, и на самом деле он оказался совершенно пуст. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
Накануне в отделение полиции района обратилась 26-летняя гражданка, заявив, что стала жертвой лжецелительницы. В торговом центре к ней неожиданно подошла неизвестная, начав задавать вопросы о проблемах в жизни. Кроме того, она пообещала, что поможет в их решении. Чтобы избавиться от неприятностей, жительница Нижнего Новгорода передала злоумышленнице денежные средства, а также ювелирные украшения. Новая знакомая провела “обряд” с помощью взятого имущества и якобы оставила его в кармане 26-летней потерпевшей.
В течение следующих 30 минут “целительница” приказала не трогать возвращенные вещи, чтобы те не лишились силы, а после этого она исчезла. Спустя время гражданка поняла, что как деньги, так и украшения в свертке отсутствуют, и на самом деле он оказался совершенно пуст. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
Автор: Марина Вебер