Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Технологии

Samsung утверждает, что Galaxy S9 по уровню предзаказов не уступает Galaxy S8
Представители южнокорейского технологического гиганта Samsung сообщили, что модель Galaxy S9 не уступает Galaxy S8 по количеству предзаказов. Отмечается, что реальные данные могут быть меньше, поскольку прием заявок на девайсы начался в разное время.

Samsung утверждает, что Galaxy S9 по уровню предзаказов не уступает Galaxy S8


По словам представителей корейских мобильных операторов, покупатели не видят ощутимого различия между моделями Galaxy S8 и Galaxy S9. В связи с этим спрос на новую модель не является таким же высоким, как на предшественника. Несколько дней тому назад в Сети появилась информация, что уровень предзаказов на новый флагман является не таким высоким, как ожидал производитель. Для сравнения, в прошлом году за первые два дня ритейлеры оформили 550 тысяч заявок. Показатель стал рекордным с 2013 года. Что касается модели Galaxy S7, то за неделю желание приобрести ее высказали свыше 200 тысяч человек.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 03:00
Читайте также
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:10 В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе «Крым
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве