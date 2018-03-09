Samsung утверждает, что Galaxy S9 по уровню предзаказов не уступает Galaxy S8
Представители южнокорейского технологического гиганта Samsung сообщили, что модель Galaxy S9 не уступает Galaxy S8 по количеству предзаказов. Отмечается, что реальные данные могут быть меньше, поскольку прием заявок на девайсы начался в разное время.
По словам представителей корейских мобильных операторов, покупатели не видят ощутимого различия между моделями Galaxy S8 и Galaxy S9. В связи с этим спрос на новую модель не является таким же высоким, как на предшественника. Несколько дней тому назад в Сети появилась информация, что уровень предзаказов на новый флагман является не таким высоким, как ожидал производитель. Для сравнения, в прошлом году за первые два дня ритейлеры оформили 550 тысяч заявок. Показатель стал рекордным с 2013 года. Что касается модели Galaxy S7, то за неделю желание приобрести ее высказали свыше 200 тысяч человек.
По словам представителей корейских мобильных операторов, покупатели не видят ощутимого различия между моделями Galaxy S8 и Galaxy S9. В связи с этим спрос на новую модель не является таким же высоким, как на предшественника. Несколько дней тому назад в Сети появилась информация, что уровень предзаказов на новый флагман является не таким высоким, как ожидал производитель. Для сравнения, в прошлом году за первые два дня ритейлеры оформили 550 тысяч заявок. Показатель стал рекордным с 2013 года. Что касается модели Galaxy S7, то за неделю желание приобрести ее высказали свыше 200 тысяч человек.
Автор: Валерия Орлова