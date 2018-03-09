Юлия Пересильд показала уникальный фотоснимок дочек
Юлия Пересильд пользуется соцсетями только для работы, а остальная жизнь – возлюбленный, дети и бытовая жизнь остается в тайне. Артистка опубликовала в своем Instagram уникальный фотоснимок, на котором изображены ее дочки.
Пересильд показала своим поклонникам трогательную фотографию в честь праздника 8 марта. Актриса призналась, что не смогла сдержаться и поделилась с подписчиками семейной фотографией. Звезда телеэкранов поздравила всех женщин с праздником. Артистка пожелала всем любви и порекомендовала щедро делиться любовью.
Поклонники Юлии Пересильд оставили для знаменитости множество позитивных комментариев: «Какая прекрасная Вы и Ваши девочки», «Потрясающее фото. Быть мамой – лучшее, что может женщина», «Очень красиво! С Праздником!», «Сколько здесь любви, нежности и гармонии...».
Напомним, ранее Юлия Пересильд выложила свое фото без макияжа.
Пересильд показала своим поклонникам трогательную фотографию в честь праздника 8 марта. Актриса призналась, что не смогла сдержаться и поделилась с подписчиками семейной фотографией. Звезда телеэкранов поздравила всех женщин с праздником. Артистка пожелала всем любви и порекомендовала щедро делиться любовью.
Поклонники Юлии Пересильд оставили для знаменитости множество позитивных комментариев: «Какая прекрасная Вы и Ваши девочки», «Потрясающее фото. Быть мамой – лучшее, что может женщина», «Очень красиво! С Праздником!», «Сколько здесь любви, нежности и гармонии...».
Напомним, ранее Юлия Пересильд выложила свое фото без макияжа.
Автор: Элана Ал-Лами