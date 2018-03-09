Китайский электрокар LVCHI Venere составит конкуренцию Tesla Model S
Электрокар LVCHI Venere от китайского производителя сможет стать конкурентом для Tesla Model S. Презентация вышеуказанной модели состоялась в рамках Женевского автосалона.
Пока пятиметровый LVCHI Venere существует только в качестве концепта, но многие эксперты считают, что авто станет отличным соперником для Tesla Model S. Запас хода новинки составит более 650 км. Транспорт оснащен четырьмя электромоторами, которые в сумме могут генерировать порядка 1005 лошадиных сил, когда крутящий момент составит 1540 Нм. Максимальная скорость электрокара достигает 286 км/ч, а до 100 км/ч можно разогнаться всего за 2,5 секунды.
LVCHI Venere отличается несколько агрессивной внешностью из-за передних фар, но в целом экстерьер авто футуристический, также привлекает внимание монолитная задняя оптика. Приборная панель концепт-кара полностью цифровая, а салон довольно просторный. Пока неизвестно, собирается ли компания LVCHI запускать массовое производство Venere, но в 2018 году этого точно ждать не стоит.
Пока пятиметровый LVCHI Venere существует только в качестве концепта, но многие эксперты считают, что авто станет отличным соперником для Tesla Model S. Запас хода новинки составит более 650 км. Транспорт оснащен четырьмя электромоторами, которые в сумме могут генерировать порядка 1005 лошадиных сил, когда крутящий момент составит 1540 Нм. Максимальная скорость электрокара достигает 286 км/ч, а до 100 км/ч можно разогнаться всего за 2,5 секунды.
LVCHI Venere отличается несколько агрессивной внешностью из-за передних фар, но в целом экстерьер авто футуристический, также привлекает внимание монолитная задняя оптика. Приборная панель концепт-кара полностью цифровая, а салон довольно просторный. Пока неизвестно, собирается ли компания LVCHI запускать массовое производство Venere, но в 2018 году этого точно ждать не стоит.
Автор: Марина Вебер