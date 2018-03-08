В Челябинской области голый парень дарил женщинам цветы
Очевидцы сообщают, что в Копейске Челябинской области голый парень дарил женщинам цветы. Это произошло в центральной части города возле фонтана.
Несмотря на то, что в городе была минусовая температура, на парне была надета лишь бейсболка, а на ногах обуты кроссовки. Интимное место он прикрывал букетом. От цветов он хотел все время избавиться. Парень подходил к девушкам и предлагал им взять букет. Ни одна попытка не оказалась результативной – как только девушки замечали его, то быстрым шагом уходили с площади.
Отмечается, что правоохранителей никто так и не вызвал и молодой человек через некоторое время сам ушел в неизвестном направлении. Фото доступны по ссылке.
Несмотря на то, что в городе была минусовая температура, на парне была надета лишь бейсболка, а на ногах обуты кроссовки. Интимное место он прикрывал букетом. От цветов он хотел все время избавиться. Парень подходил к девушкам и предлагал им взять букет. Ни одна попытка не оказалась результативной – как только девушки замечали его, то быстрым шагом уходили с площади.
Отмечается, что правоохранителей никто так и не вызвал и молодой человек через некоторое время сам ушел в неизвестном направлении. Фото доступны по ссылке.
Автор: Сергей Сидорин