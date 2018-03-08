Составлен ТОП-10 городов по продажам премиальных автомобилей
Эксперты из издания «АВТОСТАТ» составили топ-10 городов РФ, жители которых в прошлом году чаще приобретали автомобили премиум-сегмента. Аналитики не стали включать в перечень Санкт-Петербург и Москву, которые по продажам лидируют с большим отрывом от остальных населенных пунктов.
Среди остальных городов первое место занимает Екатеринбург. В прошлом году жители уральской столицы купили 2400 премиальных авто. На второй позиции оказался Краснодар с показателем 2310 единиц. Тройку лидеров замыкает Казань, жители столицы Татарстана приобрести 2220 транспортных средств премиум-сегмента. На четвертом месте находится Ростов-на-Дону (1800 единиц).
Далее в рейтинге находятся Челябинск и Нижний Новгород. В первую десятку удалось попасть Воронежу, Самаре, Уфе и Красноярску.
По информации «АВТОСТАТа», во всех городах за прошлый год увеличились продажи. Ощутимый скачок показали Челябинск и Уфа. Прирост составил 3 и 16% соответственно. Если говорить о брендах, то лидером является Mercedes-Benz.
Среди остальных городов первое место занимает Екатеринбург. В прошлом году жители уральской столицы купили 2400 премиальных авто. На второй позиции оказался Краснодар с показателем 2310 единиц. Тройку лидеров замыкает Казань, жители столицы Татарстана приобрести 2220 транспортных средств премиум-сегмента. На четвертом месте находится Ростов-на-Дону (1800 единиц).
Далее в рейтинге находятся Челябинск и Нижний Новгород. В первую десятку удалось попасть Воронежу, Самаре, Уфе и Красноярску.
По информации «АВТОСТАТа», во всех городах за прошлый год увеличились продажи. Ощутимый скачок показали Челябинск и Уфа. Прирост составил 3 и 16% соответственно. Если говорить о брендах, то лидером является Mercedes-Benz.
Автор: Валерия Орлова