Семья в Италии насиловала девушку-инвалида из Чернобыля
В Италии была задержана семейная пара, насиловавшая девушку-инвалида. Пострадавшей оказалась 22-летняя уроженка Чернобыля.
Девушка гражданка Белоруссии и, начиная с 10 лет, она по реабилитационной программе приезжала на летние каникулы в Италию. Проживала в тамошней семье в городе Форли. 4 года назад попала в аварию, катаясь на велосипеде, и получила серьезную степень инвалидности. Этим воспользовались принимавшие ее граждане Италии, которые присвоили полагающиеся ей страховые выплаты на сумму 2 120 тыс. евро.
Оказалось, что подозреваемые еще и подвергали насилию обездвиженную гостью. Сейчас на них заведено несколько уголовных дел по подозрению в мошеннических действиях, обмане девушки-инвалида и за сексуальное насилие.
Девушка гражданка Белоруссии и, начиная с 10 лет, она по реабилитационной программе приезжала на летние каникулы в Италию. Проживала в тамошней семье в городе Форли. 4 года назад попала в аварию, катаясь на велосипеде, и получила серьезную степень инвалидности. Этим воспользовались принимавшие ее граждане Италии, которые присвоили полагающиеся ей страховые выплаты на сумму 2 120 тыс. евро.
Оказалось, что подозреваемые еще и подвергали насилию обездвиженную гостью. Сейчас на них заведено несколько уголовных дел по подозрению в мошеннических действиях, обмане девушки-инвалида и за сексуальное насилие.
Автор: Северов Андрей