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exclusive / Наука

Исследователи нашли инопланетян, которые питаются радиацией
Бразильские исследователи из Университета Сан-Паулу (Universidade de São Paulo) и лаборатории синхротронного света в ходе опытов обнаружили инопланетян, которые питаются радиацией. По их мнению, данные существа могут проживать на спутнике Юпитера Европе.

Исследователи нашли инопланетян, которые питаются радиацией


Ученые рассказывают, что нашли бактерии Desulforudis audaxviator, которые не нуждаются в солнечном свете, а вещества, необходимые для жизнедеятельности, они получают из продуктов распада урана и других элементов. Данные микроорганизмы обитают в океанах. Отмечается, что ранее к мысли о наличии жизни на Европе пришли американские ученые из Университета Аризоны в Темпе (Arizona State). Они обследовали микроорганизмы, которые обитают в горячих источниках в Йеллоустоне. Схожие условия присутствуют на Европе.

Ученые уже давно наблюдают за Европой и другими спутниками Юпитера и Сатурна. Несмотря на то, что поверхность спутника покрыта льдом, под ним может находиться океан, где обитают микроорганизмы.

Ранее ученые установили, что египетские фараоны могли быть гибридами инопланетян.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 19:38
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