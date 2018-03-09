Участница «Дома-2» Александра Черно отказалась от секса за 1000 долларов
Александра Черно заявила о своем отказе заниматься сексом за 1000 долларов. Так, со слов участницы «Дома-2», ей предложили большие деньги за то, чтобы она провела ночь с таинственным незнакомцем.
В последнее время тема эскортов среди участников телестройки стала довольно актуальной и часто обсуждается в Сети. Так, периодически появляются слухи о том, что некоторые домочадцы отпрашиваются за периметр, чтобы «поволшебничать» с клиентами.
При этом не вся гуляющая по Сети информация подтверждается, либо впоследствии приходит опровержение от самих «домовцев».
В последнее время тема эскортов среди участников телестройки стала довольно актуальной и часто обсуждается в Сети. Так, периодически появляются слухи о том, что некоторые домочадцы отпрашиваются за периметр, чтобы «поволшебничать» с клиентами.
При этом не вся гуляющая по Сети информация подтверждается, либо впоследствии приходит опровержение от самих «домовцев».
Автор: Сёмина Виктория