Ученые: Навоз может оказаться новым источником энергии
Навоз можно использовать в качестве одного из источников возобновляемой энергии. Соответствующие выводы сделаны в ходе исследований учеными из Канады, представляющими Университет Ватерлоо.
Сейчас специалисты активно пытаются наладить производство газа из навоза, и он в обозримом будущем может оказаться неотъемлемой частью отопительной системы домов. Польза от этого будет колоссальной. Во-первых, заметно сократятся объемы выбросов вредных газов, которые наблюдаются в ходе разложения навоза естественным путем. Во-вторых, такое топливо сможет стать заменой для природного источника, содействующего парниковому эффекту, а также ускоряющего глобальное потепление.
Чтобы проверить свою версию, ученые создали специальную модель реальной фермы, используя для этого компьютер, и в итоге версии подтвердились. Авторы проекта убеждены, что такой переход может стать отличным толчком для отказа от ископаемых источников энергии в пользу непосредственно возобновляемых. Впрочем, пока рано говорить о сроках внедрения технологии.
Сейчас специалисты активно пытаются наладить производство газа из навоза, и он в обозримом будущем может оказаться неотъемлемой частью отопительной системы домов. Польза от этого будет колоссальной. Во-первых, заметно сократятся объемы выбросов вредных газов, которые наблюдаются в ходе разложения навоза естественным путем. Во-вторых, такое топливо сможет стать заменой для природного источника, содействующего парниковому эффекту, а также ускоряющего глобальное потепление.
Чтобы проверить свою версию, ученые создали специальную модель реальной фермы, используя для этого компьютер, и в итоге версии подтвердились. Авторы проекта убеждены, что такой переход может стать отличным толчком для отказа от ископаемых источников энергии в пользу непосредственно возобновляемых. Впрочем, пока рано говорить о сроках внедрения технологии.
Автор: Марина Вебер