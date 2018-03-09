Новый Volvo XC60 стал бестселлером марки в России
Модель Volvo XC60, продажи которой стартовали в начале нынешнего года, стала бестселлером шведской марки в России. Таких высоких показателей удалось достичь уже в феврале.
В прошлом месяце на территории РФ дилеры продали 278 автомобилей Volvo. Этот результат превышает прошлогодний на 21,7%. Всего в 2018 году удалось реализовать 371 Volvo XC60. В февраля российские клиенты получили 112 кроссоверов новой генерации. При этом заказы на паркетник стартовали еще в ноябре. Вторым по популярности стала модель Volvo XC90 с показателем 65 экземпляров. Он на 44% меньше, чем прошлогодний.
Если говорить о стоимости, то в России Volvo XC60 можно приобрести за 2 миллиона 985 тысяч рублей. За эту цену покупатель получит бензиновые моторы T5 и T6, способные выдавать 149 и 320 лошадиных сил соответственно. Кроме этого, предлагаются дизельные установки на 190 и 235 лошадиных сил. Все движки осуществляют работу в паре с 8-диапазонным «автоматом».
Volvo XC60 предлагается с панорамным люком, кожаной обивкой салона, 18-дюймовыми колесными дисками, мультимедией с 9-дюймовым экраном, электроприводом багажника и двухзонным климат-контролем.
В прошлом месяце на территории РФ дилеры продали 278 автомобилей Volvo. Этот результат превышает прошлогодний на 21,7%. Всего в 2018 году удалось реализовать 371 Volvo XC60. В февраля российские клиенты получили 112 кроссоверов новой генерации. При этом заказы на паркетник стартовали еще в ноябре. Вторым по популярности стала модель Volvo XC90 с показателем 65 экземпляров. Он на 44% меньше, чем прошлогодний.
Если говорить о стоимости, то в России Volvo XC60 можно приобрести за 2 миллиона 985 тысяч рублей. За эту цену покупатель получит бензиновые моторы T5 и T6, способные выдавать 149 и 320 лошадиных сил соответственно. Кроме этого, предлагаются дизельные установки на 190 и 235 лошадиных сил. Все движки осуществляют работу в паре с 8-диапазонным «автоматом».
Volvo XC60 предлагается с панорамным люком, кожаной обивкой салона, 18-дюймовыми колесными дисками, мультимедией с 9-дюймовым экраном, электроприводом багажника и двухзонным климат-контролем.
Автор: Валерия Орлова