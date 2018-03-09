Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Авто

Новый Volvo XC60 стал бестселлером марки в России
Модель Volvo XC60, продажи которой стартовали в начале нынешнего года, стала бестселлером шведской марки в России. Таких высоких показателей удалось достичь уже в феврале.

Новый Volvo XC60 стал бестселлером марки в России


В прошлом месяце на территории РФ дилеры продали 278 автомобилей Volvo. Этот результат превышает прошлогодний на 21,7%. Всего в 2018 году удалось реализовать 371 Volvo XC60. В февраля российские клиенты получили 112 кроссоверов новой генерации. При этом заказы на паркетник стартовали еще в ноябре. Вторым по популярности стала модель Volvo XC90 с показателем 65 экземпляров. Он на 44% меньше, чем прошлогодний.

Если говорить о стоимости, то в России Volvo XC60 можно приобрести за 2 миллиона 985 тысяч рублей. За эту цену покупатель получит бензиновые моторы T5 и T6, способные выдавать 149 и 320 лошадиных сил соответственно. Кроме этого, предлагаются дизельные установки на 190 и 235 лошадиных сил. Все движки осуществляют работу в паре с 8-диапазонным «автоматом».

Volvo XC60 предлагается с панорамным люком, кожаной обивкой салона, 18-дюймовыми колесными дисками, мультимедией с 9-дюймовым экраном, электроприводом багажника и двухзонным климат-контролем.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 06:00
Читайте также
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:10 В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе «Крым
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве