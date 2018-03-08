Глюкоза рада, что родилась женщиной
Известная певица и актриса Глюкоза опубликовала пост по случаю 8 марта. На своей официальной странице в соцети Instagram Наталья Ионова призналась, что счастлива быть женщиной.
Публикацию певица дополнила эффектной фотографией, на которой она предстала в длинном золотом платье на бретельках. Фотография получилась очень гармоничной. Поклонники отметили, что Глюкоза является примером того, какой должна быть женщина. Снимок отчетливо демонстрирует стройную фигуру российской исполнительницы и ее умение держать себя в кадре. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество лайков.
«Наташенька, с 8 марта❤ Счастья безграничного и здоровья огромного😊🌷 Цвети!!», - написал один из пользователей в комментариях.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о совместных занятиях Глюкозы и ее супруга йогой.
Публикацию певица дополнила эффектной фотографией, на которой она предстала в длинном золотом платье на бретельках. Фотография получилась очень гармоничной. Поклонники отметили, что Глюкоза является примером того, какой должна быть женщина. Снимок отчетливо демонстрирует стройную фигуру российской исполнительницы и ее умение держать себя в кадре. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество лайков.
«Наташенька, с 8 марта❤ Счастья безграничного и здоровья огромного😊🌷 Цвети!!», - написал один из пользователей в комментариях.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало о совместных занятиях Глюкозы и ее супруга йогой.
Автор: Валерия Орлова