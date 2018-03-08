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В Санкт-Петербурге из жизни ушел режиссер Павел Подервянский
В Санкт-Петербурге из жизни ушел отечественный режиссер Павел Подервянский. Скончался деятель культуры на 87 году жизни, не дожив всего несколько дней до своего дня рождения.

В Санкт-Петербурге из жизни ушел режиссер Павел Подервянский

О смерти режиссера общественность проинформировали сотрудники Театра драматических импровизаций в Петербурге, где Подервянский выступал также в качестве руководителя. Кончина наступила в первой половине дня четверга, 8 марта. Отмечается, что вскоре артист намеревался отпраздновать день рождения, однако не дожил совсем немного. При этом источниками не уточняется, что именно послужило причиной смерти выдающегося режиссера.

В сфере культуры, в том числе на месте режиссера, Павел Подервянский успел поработать свыше 60 лет. За указанный период времени деятель приложил руку к тому, чтобы мир увидел свыше 250 спектаклей на различные тематики. Работу в театре покойный деятель не оставлял даже несмотря на солидный возраст. Источники не разглашают сведения о том, где и когда пройдут похороны известного отечественного творца.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:45
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